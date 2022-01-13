1月13日星座運勢 獅子財運不順 天秤自信十足

牡羊座

懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資 也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計畫地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

心情不太好，容易被他人誤解。

整體運：★★☆☆☆

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

珍惜與家人團聚的時間。

整體運：★★★★☆

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

冤家宜解不宜結。

整體運：★★★★★

陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

有機會得到長輩照拂，自信十足。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

整體運：★★☆☆☆

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

自信能增加個人魅力，提升愛情運。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

享受平靜日子帶來的快樂。

整體運：★★★★☆

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

整體運：★★☆☆☆

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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