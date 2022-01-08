我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

1月8日星座運勢 天秤財神眷顧 射手愛情甜蜜

科技紫微網

牡羊座

為了愛，趕快出擊吧。

整體運：★★★★☆

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

行動力十足。

整體運：★★★☆☆

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。

整體運：★★★★☆

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

財富就在身邊。

整體運：★★★★☆

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

好運降臨。

整體運：★★★★★

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天蠍座

學會委婉地拒絕。

整體運：★★★☆☆

桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

總運走勢較平順。

整體運：★★★☆☆

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

幹勁十足，充分釋放自身的能量。

整體運：★★★★☆

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

整體運：★★★★★

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

充滿創意的一天。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

92：4屠殺對手 美國高中女籃教頭遭學校禁賽

延伸閱讀

1月6日星座運勢 牡羊意氣用事 天蠍內心平靜

1月6日星座運勢 牡羊意氣用事 天蠍內心平靜
1月5日星座運勢 巨蟹向外尋財運 水瓶主動挑戰工作

1月5日星座運勢 巨蟹向外尋財運 水瓶主動挑戰工作
1月4日星座運勢 金牛學會改變 摩羯熱情洋溢

1月4日星座運勢 金牛學會改變 摩羯熱情洋溢
1月3日星座運勢 雙子順心遂意 天秤做公益帶好運

1月3日星座運勢 雙子順心遂意 天秤做公益帶好運

熱門新聞

現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。（ingimage）

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

2022-01-06 18:34
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(取材自推特)

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

2022-01-04 21:49
密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV

影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

2022-01-04 05:44
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮覺得賣「瓶裝屁」會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注，於2021年11月開始銷售。不到一個月就大賺10萬美元。(取材自Instagram@stepankamatto)

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

2022-01-06 01:27
女在-10度低溫天氣發現紙箱裡的棄嬰。(取材自nypost)

女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

2022-01-04 22:51
龐培歐去年11月中旬出席維吉尼亞州自由大學的學位授予典禮，明顯瘦了一大圈，判若兩人。（美聯社）

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

2022-01-07 04:06

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審