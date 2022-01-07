1月7日星座運勢 獅子幸運眷顧 金牛切忌蠻幹

牡羊座

幸運的一天，目標也很明確。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運。投資 風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券 投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

別把期望值想得太大。

整體運：★☆☆☆☆

別對愛情期許得過於浪漫和完美，這樣極易在現實生活中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，可調節情緒，也可讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

融入群體才能趕走壞心情。

整體運：★★☆☆☆

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人談話，不論是八卦 還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

一年的努力沒有白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計畫；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

埋怨他人前，請先正視自己。

整體運：★★★☆☆

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午2點至6點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助自己的事業蒸蒸日上。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果會不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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