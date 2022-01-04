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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

1月4日星座運勢 金牛學會改變 摩羯熱情洋溢

科技紫微網

牡羊座

有利運用口才。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

學會改變。

整體運：★★☆☆☆

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。

整體運：★★★☆☆

今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，還能從中領悟到提高效率的方法。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

身體比較勞累，注意多休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

與人互動頻繁，人際關係和諧。

整體運：★★★☆☆

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

不可強求他人辦事，理性看待為好。

整體運：★★☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

要懂得珍惜眼前人。

整體運：★☆☆☆☆

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

整體運：★★☆☆☆

想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

整體運：★★★★★

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

輕裝上陣，更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

稍做改變，會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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