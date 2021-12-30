12月30日星座運勢 雙子貴人相助 金牛靈感不斷
雙子座心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。金牛座靈感不斷，創意十足的一天。
牡羊座
愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。
整體運：★★★★★
有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收益；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
靈感不斷，創意十足的一天。
整體運：★★★★☆
頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
工作中蘊藏機遇。
整體運：★★★☆☆
在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。
整體運：★★★☆☆
工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
失去的，不一定是最珍貴的。
整體運：★★★☆☆
失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
情緒變化無常，需及時調整。
整體運：★★☆☆☆
工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
今日的收穫，歸功於你過去的努力。
整體運：★★★★☆
可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
天蠍座
加強體魄鍛煉，積極進取。
整體運：★★★☆☆
戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
射手座
鄰里關係也挺重要，別太冷漠。
整體運：★★★★☆
成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
身心疲憊時，應暫停稍作休息。
整體運：★★☆☆☆
認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
工作進展緩慢，感覺壓力增大。
整體運：★☆☆☆☆
工作上要有計劃，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
固執的人很難有進步。
整體運：★★☆☆☆
今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
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