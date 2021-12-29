我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

12月29日星座運勢 天蠍有點脆弱 射手心懷感恩

科技紫微網

牡羊座

順心的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

講信譽者得好運。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

心懷感恩，可得好運。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

心態好，自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

近一半歲月都在流浪 20歲失蹤貓奶奶與飼主奇蹟團聚

下一則

不是敷完面膜就了事 天冷保濕4步驟不可省

延伸閱讀

12月27日星座運勢 牡羊工作不順 水瓶戀愛運強

12月27日星座運勢 牡羊工作不順 水瓶戀愛運強
12月26日星座運勢 巨蟹好運連連 水瓶適合表白

12月26日星座運勢 巨蟹好運連連 水瓶適合表白
12月25日星座運勢 牡羊異性青睞 天秤反省自我

12月25日星座運勢 牡羊異性青睞 天秤反省自我
12月24日星座運勢 獅子壓力繁重 處女情緒低落

12月24日星座運勢 獅子壓力繁重 處女情緒低落

熱門新聞

德國女模艾蕾娜耶爾迪茲因為試穿伴娘服太好看，被新娘要求「別來婚禮」。（取材自Instagram@alenayildiz）

身材太好被新娘取消伴娘資格 女模傻眼：禮服妳選的

2021-12-26 01:21
國際航空公司醫學顧問警告，隨著變種病毒Omicron現跡並漸漸成為主流變異株，搭乘飛機的旅客在旅途中染疫的風險是先前的兩到三倍。（美聯社）

搭機染Omicron風險是Delta 2到3倍 防疫這幾點快學起來

2021-12-22 03:21
美國有名婦女日前自歐洲返回美國，原本行李內裝有價值超過3000美元的禮物，不過抵達後竟然發現裡面的東西被「大量狗糧」取代。歐新社

被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」

2021-12-27 02:18
日本網友養大白熊犬才6個月，就長到相當驚人的尺寸。（取材自推特）

大白熊犬養6個月「大到難以出門散步」 網：這是熊吧

2021-12-23 18:58

不起眼包裹躺在學校幾個月 竟是神秘金主捐贈整箱現鈔

2021-12-22 06:07
美國達美航空23日一班佛州坦帕飛往亞特蘭大的客機發生「不守規矩」的女乘客跟另一名男乘客起口角，隨後更朝著對方吐口水及出拳毆打他的頭部。據報導，這名女乘客在飛機降落後，隨即遭亞特蘭大警方逮捕及移交聯邦調查局。翻攝自YouTube、Instagram

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

2021-12-28 06:10

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高