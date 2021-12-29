12月29日星座運勢 天蠍有點脆弱 射手心懷感恩

牡羊座

順心的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資 有收網機會，切記不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

講信譽者得好運。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

心懷感恩，可得好運。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

心態好，自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

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