12月28日星座運勢 處女財運很旺 雙魚貴人運強
牡羊座
工作表現機會多，做事游刃有餘。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
千萬別聽信謠言。
整體運：★☆☆☆☆
可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
與人合作會產生意見分歧。
整體運：★★☆☆☆
對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
EQ減低、智商升高的一天。
整體運：★★★☆☆
今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
風平浪靜的一天。
整體運：★★☆☆☆
戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
展露微笑待人處事，會為你帶來好運。
整體運：★★★★☆
今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
寬恕曾經傷害過自己的人。
整體運：★★★☆☆
今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
細微的變動，都能為創作帶來靈感。
整體運：★★★★★
今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
主動關懷他人。
整體運：★★★☆☆
與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
有苦有樂的一天。
整體運：★★★★☆
今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
水瓶座
多吃些水果，補充能量。
整體運：★★☆☆☆
感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
貴人運強，有機會獲得賞識。
整體運：★★★★☆
今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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