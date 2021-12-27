12月27日星座運勢 牡羊工作不順 水瓶戀愛運強

牡羊座

待人處事宜冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

過多的忽略，是出自你內心深處的不在乎。

整體運：★★★★☆

分隔兩地的戀人因缺少聯繫，致使戀情發生摩擦，心中感到十分不安；資金周轉困難，進行短期投資 收益會比較不錯；上司分配給你新的任務，讓你熱情高漲，幹勁十足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹出緋聞 ，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

運勢旺盛，心情愉快。

整體運：★★★★☆

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

今天的運勢跌宕起伏。

整體運：★★☆☆☆

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心情不錯，注意外出安全。

整體運：★★★★☆

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

心神安靜，不被外物所打擾。

整體運：★★☆☆☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

連身邊的人都被你的好心情所影響。

整體運：★★★★★

愛情指數 可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆





