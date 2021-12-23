12月23日星座運勢 金牛注意安全 雙魚樂觀面對

牡羊座

別把事情想得太糟糕。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人世界。財運指數 較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

交際能力對於你的成功具有重要作用。

整體運：★★★★★

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

整體運：★★★★☆

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

順遂的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資 有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

諸事不順，低調行事。

整體運：★★☆☆☆

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規畫，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

別人的路讓別人去走吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

切忌將工作與生活畫上等號。

整體運：★★★☆☆

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的占有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給一句問候，能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆





