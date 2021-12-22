12月22日星座運勢 摩羯勤於思考 獅子保持平和

牡羊座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚 吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

錢財上要把握好用度。

整體運：★★★★★

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

巨蟹座

「嘗試錯誤」也很有必要。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

保持平和的心態，可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資 上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試 時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規畫錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計畫現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆





