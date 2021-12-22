我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

12月22日星座運勢 摩羯勤於思考 獅子保持平和

科技紫微網

牡羊座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

錢財上要把握好用度。

整體運：★★★★★

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

巨蟹座

「嘗試錯誤」也很有必要。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

保持平和的心態，可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規畫錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計畫現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 釣魚 面試

上一則

2個聖誕老人「分身」網上結緣 一拍即合常熱線訴苦

下一則

熟齡數位力大爆發 高齡百歲也會發mail、用視訊

延伸閱讀

12月20日星座運勢 處女愛情運強 獅子事業要謹慎

12月20日星座運勢 處女愛情運強 獅子事業要謹慎
12月19日星座運勢 處女學習力強 天蠍桃花旺盛

12月19日星座運勢 處女學習力強 天蠍桃花旺盛
12月18日星座運勢 雙子魅力爆棚 水瓶桃花旺盛

12月18日星座運勢 雙子魅力爆棚 水瓶桃花旺盛
12月17日星座運勢 天秤克制脾氣 摩羯收斂強勢

12月17日星座運勢 天秤克制脾氣 摩羯收斂強勢

熱門新聞

怡然(Yiran)和夫婿基廷(Keating Sherry)一家四口。（取材自臉書）

來不及到醫院 賓州華母自動駕駛中產下「特斯拉寶寶」

2021-12-18 21:09
「別被我老公看到包裹」送貨員一秒變身完美達陣。(取材自tiktok)

門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣

2021-12-14 22:07
國際航空公司醫學顧問警告，隨著變種病毒Omicron現跡並漸漸成為主流變異株，搭乘飛機的旅客在旅途中染疫的風險是先前的兩到三倍。（美聯社）

搭機染Omicron風險是Delta 2到3倍 防疫這幾點快學起來

2021-12-22 03:21
忠心的波士頓㹴犬亨利救了小主人。（取材自推特）

狗狗「1舉動」救了窒息女嬰 主人感激：我們不配擁有牠

2021-12-17 01:11
紐約市立學院物理學教授梅農博士本學期重開實體課程，於9月1日回辦公室與整理郵件，發現自己收到一個不起眼的包裹，當他打開面前的破舊紙箱時，赫然看到一疊又一疊的成捆50美元與100美元紙鈔，合計收到18萬美元的神祕捐款。取材自紐約時報

不起眼包裹躺在學校幾個月 竟是神秘金主捐贈整箱現鈔

2021-12-22 06:07
一名歌迷以王力宏的歌曲作為論文研究對象，好不容易指導教師「同意修改後開題」，如今卻因王力宏的醜聞得重新修改論文。(取材自微博)

王力宏遭封殺 音樂系學生深夜哭改論文：當初該選周杰倫

2021-12-19 20:05

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗