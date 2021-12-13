12月13日星座運勢 金牛會有進帳 雙子喜事降臨

牡羊座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身 房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策畫、設計工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

精神振奮，有喜事降臨。

整體運：★★★★☆

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

人際關係上避免加入傳播八卦 消息的行列。

整體運：★☆☆☆☆

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

言行舉止要得體。

整體運：★★★☆☆

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資 ，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

借力使力會更輕鬆。

整體運：★★☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

微笑、大方會帶給你好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天蠍座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

過去擱置的計畫可在今日提出。

整體運：★★★★★

今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座

能言善道，易吸引異性的目光。

整體運：★★★☆☆

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

整體運：★★★★☆

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





