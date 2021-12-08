12月8日星座運勢 牡羊好運相隨 天蠍易惹口舌
牡羊座
好運氣與你相隨。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
行動前應三思。
整體運：★★☆☆☆
工作不求有功，但求無過，做好計畫為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
運勢波動較大，需能適應起伏。
整體運：★★★☆☆
友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
易得外力援助。
整體運：★★★☆☆
特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚，讓友情來撫平你愛情的傷悲吧！經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
工作用心，方能大獲全勝。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
處女座
寬容更能顯示出你的魅力。
整體運：★★☆☆☆
把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
睡覺也能成為煉金石。
整體運：★★★★☆
今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
把握好說話尺度，以免得罪人。
整體運：★☆☆☆☆
工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！
整體運：★★★★★
陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕。貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝。買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
事業和財富能同步發展。
整體運：★★★★☆
工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
運勢頗有起伏。
整體運：★★☆☆☆
與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀畫策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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