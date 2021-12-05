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12月5日星座運勢 牡羊穿著品味吸睛 處女求婚好日子

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牡羊座

新潮的服飾讓你大出鋒頭。

整體運：★★★☆☆

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以藉助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

自信滿滿，活力四射。

整體運：★★★☆☆

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

神采飛揚，有利談感情。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

心境明朗，化解誤會之日。

整體運：★★★★☆

工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

運勢大好的一天。

整體運：★★★★★

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

要做一個守時、講原則的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

擅於發現生活中的亮點。

整體運：★★★★★

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

愛情要多增加點溫度。

整體運：★★★★☆

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

小心被好運沖暈頭腦哦。

整體運：★★★★☆

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

今天愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

有機會等著你主動把握。

整體運：★★★☆☆

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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