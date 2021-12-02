12月2日星座運勢 金牛機會頗多 獅子偏財運佳

牡羊座

左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資 決心，不妨暫停投資計畫。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

試著改變自己。

整體運：★★★☆☆

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

別把自己的想法強加於人！

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

情緒溫和，待人謙虛有禮。

整體運：★★★☆☆

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

自我調適，保持良好心態。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

調整策略，就會見到成效。

整體運：★★★★☆

理財規畫合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

精心打扮，能為你的運勢加分。

整體運：★★★☆☆

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規畫，必將產生很好的效果。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

冷靜讓你更加有智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

身體欠佳，心情沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都應多注意腳下才好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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