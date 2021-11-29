11月29日星座運勢 雙子事業運佳 水瓶保重身體

牡羊座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資 的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

快樂的一天，要接住丘比特之箭！

整體運：★★★★☆

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

事業運極佳。

整體運：★★★★☆

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且成效較快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

巨蟹座

注意氣候變化，留意身體健康。

整體運：★★☆☆☆

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面今天不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身 、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

射手座

首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

整體運：★★★☆☆

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

不妨在習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運：★★★☆☆

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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