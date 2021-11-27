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11月28日星座運勢 金牛有桃花運 摩羯財運頗好

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牡羊座

不太能得到他人認同，少說為宜。

整體運：★★★☆☆

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。

整體運：★★★★★

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

整體運：★★★☆☆

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

諸事順利，心情相當不錯。

整體運：★★★★☆

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

將心靈的視窗調至快樂頻道。

整體運：★★★☆☆

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

桃花運旺盛。

整體運：★★★★☆

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

口才佳，容易給異性留下良好的印象。

整體運：★★★★☆

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

三思而後行讓你大有收穫。

整體運：★★★★★

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

對待他人還是寬容些較好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

熱鬧的一天。

整體運：★★★☆☆

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★☆

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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