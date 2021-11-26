11月26日星座運勢 牡羊座運勢漸好 雙魚別太壓抑
牡羊座
保持樂觀，運勢漸好。
整體運：★★★★☆
從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
事情進展不順，有延遲的傾向。
整體運：★☆☆☆☆
工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
整體上來說，算是運勢不錯的一天。
整體運：★★★★★
財運較好，沒有大筆資金流入，可因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫分開一段日子的情侶，在今天重逢顯得特別激情，有水乳交融的感受。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
順心順意的一天。
整體運：★★★★☆
可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
獅子座
切忌因嫉妒而迷失方向。
整體運：★★☆☆☆
單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
總體運勢欠佳，還須自身努力。
整體運：★★★☆☆
桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
很有主見，也能顧及他人的想法。
整體運：★★★★☆
今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
工作帶勁，很有動力。
整體運：★★☆☆☆
今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
愛情和婚姻可看成是獨立事件。
整體運：★★★☆☆
已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
新手上路需多加注意。
整體運：★★★☆☆
易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
好運離你稍遠。
整體運：★★★☆☆
多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
情緒起伏大，內心煩亂。
整體運：★★☆☆☆
表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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