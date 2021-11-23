11月23日星座運勢 射手平安順利 雙魚出去走走
牡羊座
付出總會有所回報。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。
整體運：★★☆☆☆
今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
情緒較低落，感慨頗多。
整體運：★★☆☆☆
今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
異地謀生者有不錯的發展機會。
整體運：★★★★★
是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
遷就也是一種罪過。
整體運：★☆☆☆☆
如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
輕裝上陣，更容易成功！
整體運：★★★★☆
今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
謹言慎行，可避免許多麻煩。
整體運：★★★☆☆
不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
行動之日，宜好好抓住機會。
整體運：★★★★☆
今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
平安順利的日子。
整體運：★★★☆☆
多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
用心尋找，就會發現很多機會。
整體運：★★★★☆
今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
凡事要多份耐心。
整體運：★★☆☆☆
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。
整體運：★★★☆☆
左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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