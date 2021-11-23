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11月23日星座運勢 射手平安順利 雙魚出去走走

科技紫微網

牡羊座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

情緒較低落，感慨頗多。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

遷就也是一種罪過。

整體運：★☆☆☆☆

如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

輕裝上陣，更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

謹言慎行，可避免許多麻煩。

整體運：★★★☆☆

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

行動之日，宜好好抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

平安順利的日子。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

凡事要多份耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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