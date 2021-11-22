11月22日星座運勢 牡羊桃花運強 獅子口福不淺
牡羊座
運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！
整體運：★★★★☆
桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
愛情出現小高峰。
整體運：★★★☆☆
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。
整體運：★★★★★
今天異性緣不錯，外出逛街的時候很容易遇到心儀的對象，這時你的勇氣很重要。工作上你的成績會得到上司的肯定，你的努力與付出會得到相對的回報。財運方面，對於一些高科技的投資靈感不錯，資金充裕可以小額投入。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
巨蟹座
自信使你變得更有魅力。
整體運：★★★☆☆
難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
想要滿足口腹之慾，多能如願。
整體運：★★★★☆
今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
靈活變通的態度是你所需要的。
整體運：★★☆☆☆
需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
愛情甜蜜蜜。
整體運：★★★★☆
今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。
整體運：★★★☆☆
今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。
整體運：★☆☆☆☆
有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
今天財運較低，入市須謹慎。
整體運：★★☆☆☆
今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。
整體運：★★★☆☆
不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
思緒比較混亂，應做好情緒管理。
整體運：★★☆☆☆
情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
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