11月21日星座運勢 金牛異性緣佳 處女有小財運
牡羊座
將愛換個方式說出來。
整體運：★★★☆☆
對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
身心舒暢，有利拓展人脈。
整體運：★★★★☆
出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加團體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。
整體運：★★★☆☆
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
運勢明朗，收穫頗多。
整體運：★★★★★
今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
獅子座
桃花運頗強的日子。
整體運：★★★★☆
桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣分是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
今天可是你的幸運日。
整體運：★★★★☆
有單身派對的人會遇到不錯的緣分，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
追求物質滿足的慾望戰勝了理智。
整體運：★★★☆☆
看到琳瑯滿目的商品，心中的購物欲蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
別錯過來自異性的助力。
整體運：★★★☆☆
心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
快樂伴你左右。
整體運：★★★☆☆
今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
守得雲開見月明。
整體運：★★★☆☆
你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
今天運氣不錯，對自己相當自信。
整體運：★★★★☆
今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
表現活躍，很有異性緣。
整體運：★★★★☆
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
台灣阿里山夢幻美景 夕照彩霞雲海同時出現
下一則
FB留言