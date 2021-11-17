11月17日星座運勢 處女能拓展人脈 金牛有機會升職

牡羊座

魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。

整體運：★★★★☆

言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作 愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資 欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡 哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

思考不要侷限於表象。

整體運：★★☆☆☆

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

面對學習或工作，還需靜心。

整體運：★★★☆☆

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

整體運：★★★☆☆

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

自我意識強烈，聽不進人勸。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

心情好，做任何事情都順暢。

整體運：★★★★★

已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

有不錯的表現機會。

整體運：★★★★☆

今天的你很想付出自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面，今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方生起一種畏懼感，他似乎無從下手呢！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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