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「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

11月15日星座運勢 處女勇敢告白 射手事業運強

科技紫微網

牡羊座

學會調整心情，忌負面思考。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的欲望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

整體運：★★★☆☆

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

整體運：★★★★★

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

情緒易浮躁，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

能量的累積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

時間觀念有待加強。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

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