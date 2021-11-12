11月12日星座運勢 獅子貴人相助 天蠍想法易獲肯定
牡羊座
為自己而生活。
整體運：★★★☆☆
有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒賞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。
整體運：★★☆☆☆
今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
處事過於感性，容易意氣用事。
整體運：★☆☆☆☆
今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。
整體運：★★☆☆☆
想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
有貴人出現，要好好把握。
整體運：★★★★☆
今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
珍惜眼前的機遇。
整體運：★★★☆☆
愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
有一種幸運從天而降的感覺。
整體運：★★★★☆
有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出檯面，局勢亦可逆轉變好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
想法易獲得肯定，是較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
情感豐富，桃花朵朵開。
整體運：★★★☆☆
溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控欲很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
財運低落，小心理財。
整體運：★★☆☆☆
距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
春風得意的感覺，不可太過張揚。
整體運：★★★★★
所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
細節上的處理不能疏忽。
整體運：★★★★☆
感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱中，在活動中能凸顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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