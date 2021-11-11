11月11日星座運勢 處女財運不錯 天秤靈感噴發
牡羊座
不妨把派對當成結識朋友的好機會。
整體運：★★★★☆
單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
肯定自己才會讓你戰勝困難。
整體運：★☆☆☆☆
事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
今天心情愉快，做事也很順利。
整體運：★★★★☆
與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
比較平和的一天，沒有什麼事情發生。
整體運：★★★☆☆
愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
舉棋不定會讓你錯失良機。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
工作順利，財運不錯的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
靈感源源不絕，有利創意發想。
整體運：★★★★★
先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
浪漫只屬於有準備的人。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
情緒沒有太大波動，較平順的一天。
整體運：★★★☆☆
今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
運勢平順，有利拓展人脈。
整體運：★★★☆☆
今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
平靜安穩的一天。
整體運：★★★★☆
工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
好奇心會讓你捲入是非之中。
整體運：★★★☆☆
鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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