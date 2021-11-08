11月8日星座運勢 牡羊座掌握機會 雙子座今天好運

牡羊座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作 中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

維護好現有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資 項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。

整體運：★★☆☆☆

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

整體運：★★★★★

今天情場上的金錢問題會考 驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

整體運：★★★☆☆

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

有利回憶過去，展望未來。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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