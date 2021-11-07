11月7日星座運勢 獅子愛神降臨 射手被愛包圍
牡羊座
享受閒暇。
整體運：★★★★☆
單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
運勢平順，有些小事情需要處理。
整體運：★★★☆☆
今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
整體運：★★★☆☆
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
愛他就對他寬容些。
整體運：★★★★☆
今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
獅子座
休閒娛樂，放鬆身心。
整體運：★★★★☆
愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
開運方位：西北方向
處女座
好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
整體運：★★★☆☆
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計畫也很不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
顯得迷糊又健忘的一天。
整體運：★★★☆☆
沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
多交益友，增強人脈。
整體運：★★★★★
有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。
整體運：★★★☆☆
體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
心情舒暢，在平淡中體會快樂。
整體運：★★★★☆
今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
拓展人脈的好時機。
整體運：★★★★☆
多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
精神交流讓自己受益匪淺。
整體運：★★★★☆
雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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