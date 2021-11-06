11月6日星座運勢 天秤積善得福 雙魚好運降臨
牡羊座
不可有太大的貪慾。
整體運：★★★☆☆
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
放鬆休閒的好日子。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。
整體運：★★★★★
情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規畫，可望獲得意想不到的財運。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
巨蟹座
將事情簡單化，心情會快樂許多。
整體運：★★★★☆
對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
處女座
EQ頗高，有利交友。
整體運：★★★★★
利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
積善可得福。
整體運：★★★★☆
愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
偶爾變動一下，能收到不同的效果。
整體運：★★★★☆
今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
有心想事成的愉悅感。
整體運：★★★★★
與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
摩羯座
感情豐富，待人體貼，受人歡迎。
整體運：★★★☆☆
親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
想得過多只會讓思緒更混亂。
整體運：★★★★☆
易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
好運降臨。
整體運：★★★★★
財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
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