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11月5日星座運勢 牡羊重拾良緣 天蠍諸事順心

科技紫微網

牡羊座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

謹防樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

愛情運：★★★★★

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

對於愛情，切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

別人的路讓別人去走吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

心情舒暢，諸事順心遂意。

整體運：★★★★★

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

希望有人能傾聽你的心聲，與志同道合的朋友在一起時，會感到特別開心。工作上與同事合作無間，案子進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計畫；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

思想活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

無精打采，心事重重。

整體運：★★☆☆☆

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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