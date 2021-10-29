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10月29日星座運勢 獅子緣份來了 天蠍化敵為友

科技紫微網

牡羊座

運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

金錢敏銳度高，頗能把握商機。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

一年的努力沒有白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計畫；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

充滿自信的一天。

整體運：★★★★★

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

有化敵為友的能力。

整體運：★★★★☆

今天你特別能站在他人的立場上想問題，以往與朋友、家人間的誤會也都可以在今天化解。工作上，對上司、同事的批評、挑剔也多能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失而後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

有時不妨讓自己的想法再單純點。

整體運：★★☆☆☆

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

顧好眼前，活在當下。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

計畫趕不上變化快。

整體運：★☆☆☆☆

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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