10月28日星座運勢 金牛避免手忙腳亂 雙魚易獲長輩照顧
牡羊座
心情起伏變化，多愁善感的一天。
整體運：★★★☆☆
看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
手忙腳亂反而影響工作進展。
整體運：★★★☆☆
出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
注意自己的儀表，給人留下好印象。
整體運：★★★★☆
今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。
整體運：★★★☆☆
敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
不要把黑鍋往他人身上推哦！
整體運：★★☆☆☆
今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。
整體運：★★★★☆
戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
運勢較差，需從積極面看待事情。
整體運：★★☆☆☆
戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
很普通的一天，適合放鬆的神經。
整體運：★★★☆☆
今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
心態好，自然覺得事事盡如人意。
整體運：★★★★★
另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
摩羯座
「嘗試錯誤」也很有必要。
整體運：★☆☆☆☆
與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
戀情會起小風波。
整體運：★★☆☆☆
一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。
整體運：★★★★☆
今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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