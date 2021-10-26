10月26日星座運勢 雙子戀情低潮 天秤理財良機

牡羊座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資 上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作 上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

頭腦清醒，分析事情相當有理性。

整體運：★★★★★

今天愛情平淡而和睦，雙方都以一種平和的心境來相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一飛衝天。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多的商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡 ，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

專心工作是你快樂的源泉。

整體運：★★☆☆☆

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

莫問回報，拼命付出就對了。

整體運：★★★☆☆

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。

雙魚座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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