10月24日星座運勢 牡羊諸事順心 水瓶桃花旺財運低

牡羊座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多，有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資 。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

開心愉快的一天，交友機會多。

整體運：★★★★☆

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

桃花旺盛，與異性互動的好日子。

整體運：★★★★☆

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

保持平靜，安撫心靈。

整體運：★★★★★

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財。抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

人緣頗旺的一天。

整體運：★★★★☆

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

與人交往能夠和睦相處。

整體運：★★★★☆

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

有利散播愛心，越分享越快樂。

整體運：★★★★☆

善解人意的一面凸顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你，在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

緬懷過去的時間。

整體運：★★★☆☆

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉緬於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計畫者慎之。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





