我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

10月20日星座運勢 雙子自信創造機會 射手易感怠惰

科技紫微網

牡羊座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

運勢平淡而蘊含轉機。

整體運：★★★☆☆

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

自信是你的籌碼。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

機會暗藏在小事之中。

整體運：★★★☆☆

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

應對事業人際交往。

整體運：★☆☆☆☆

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

順心遂意，放手一搏。

整體運：★★★★★

發出的邀請能得到對方的認同，精心策劃的小節目也能取悅他。工作效率頗高，效果不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙。抽時間去做一些有氧運動，有助於提高大腦的思維敏銳度。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

遇到問題越早解決越好。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

工作 投資

上一則

日本熊本阿蘇火山噴發 驚人濃煙直衝3500公尺高

下一則

Google預售Pixel 6/6 Pro 相機新功能可移除路人甲

延伸閱讀

10月18日星座運勢 天蠍桃花運佳 射手不宜冒進

10月18日星座運勢 天蠍桃花運佳 射手不宜冒進
10月17日星座運勢 雙魚被愛包圍 處女需要勇氣

10月17日星座運勢 雙魚被愛包圍 處女需要勇氣
10月16日星座運勢 牡羊春風滿面 雙子易犯小人

10月16日星座運勢 牡羊春風滿面 雙子易犯小人

10月15日星座運勢 天蠍貴人運強 射手異性緣佳

10月15日星座運勢 天蠍貴人運強 射手異性緣佳

熱門新聞

諾基亞推出新款「磚頭手機」，懷舊意味濃。(諾基亞提供)

快看世界／諾基亞推出新「磚頭手機」 充電1次用3周

2021-10-15 15:46
男子卡羅爾將2002年中獎的3.7億獎金全花光，近日傳出好消息，他的前妻原諒他了，決定跟他再婚。（取材自推特）

中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產

2021-10-14 22:45
澳洲新南威爾斯省一名24歲女子蒂伊．巴爾雷特回憶自己16歲時，每月生理期都要用雙份的衛生棉條，接受診斷才發現自己患有「陰道隔」將她的陰道一分為二。路透

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

2021-10-14 05:54
醫師曝一半男性生殖器斷裂案例都起因於「反女牛仔式」性愛姿勢。（截圖自tiktok）

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

2021-10-13 03:27
梅根追隨了黛妃的品味，手提Lady D-Lite手袋出席紐約的活動。圖／取自DIOR官方微博

黛妃鍾愛的包款 梅根追隨她的品味拎著出訪紐約

2021-10-15 18:35
美國連鎖餐廳Hooters推出新制服，但許多女員工卻抱怨褲子過短。（截圖自抖音）

影／不想穿就滾蛋？「屁股露一半」連鎖餐廳新制服惹議

2021-10-16 20:47

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨