10月9日星座運勢 金牛貴人運旺 雙子易有收穫
牡羊座
愛情出現小巔峰。
整體運：★★★☆☆
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
神清氣爽的日子。
整體運：★★★★★
貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
看起來神清氣爽精神好，易有收穫。
整體運：★★★★★
女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
巨蟹座
平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。
整體運：★★★☆☆
今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
留意身心健康是關鍵。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
為了愛，趕快出擊吧。
整體運：★★★★☆
雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
諸事順利，心情相當不錯。
整體運：★★★★☆
單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。
整體運：★★★★★
今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計畫，可行性頗高。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
面子大於裡子。
整體運：★★★☆☆
桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
多聽聽他的聲音。
整體運：★★★★☆
容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
運勢旺盛，及時把握別錯過。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。
整體運：★★★★★
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
上一則
選美冠軍從小想參政 松野未佳擬選日本眾議員
下一則
FB留言