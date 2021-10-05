10月5日星座運勢 牡羊諸事順遂 天蠍愛情運佳
牡羊座
只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
整體運：★★★★☆
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
細節很重要。
整體運：★★★☆☆
今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。
整體運：★☆☆☆☆
切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
處理好人際關係是今天的重點。
整體運：★★☆☆☆
上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
欲速則不達！
整體運：★★★★☆
運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱中於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
處女座
太懶散容易喪失積極性！
整體運：★★☆☆☆
走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。
整體運：★★★★☆
今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天蠍座
愛情運勢極佳的一天。
整體運：★★★☆☆
相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
熱情高漲，充滿活力的一天。
整體運：★★★★★
信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資會有不錯的回報。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
工作情緒起伏不斷。
整體運：★★★☆☆
單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
積極主動能提高辦事的效率。
整體運：★★★☆☆
工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姊妹之間，今天易因錢財而產生爭執。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
優勝劣汰是自然之理。
整體運：★★☆☆☆
今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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