10/10-10/16星座運勢 射手座精力旺盛 獅子座極須改變

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10/10-10/16星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數 ：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

金牛座 總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作 學習，將面臨一些新的挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜的是來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙子座 總運指數：★☆☆☆☆

本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能以此當成得過且過的藉口。計劃被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，很容易走上墮落的道路。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

巨蟹座 總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

獅子座 總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只接受安排，就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，能改善本周運勢。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

處女座 總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資 再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天秤座 總運指數：★★★☆☆

本周許多事都不在你的掌控之內，但不影響你所想要的最後效果。過去看起來不起眼的人，卻扮演貴人；你認為輕而易舉的事卻會耗費不少精力。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

射手座 總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 總運指數：★★☆☆☆

有些事情你剛適應，卻因為生活或工作需求而要再度改變，這讓你有種被抽空的感覺。可見本周你更需要適應的不是新事物，而是接納各種變化。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座 總運指數：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座