10月4日星座運勢 巨蟹財運很旺 天秤投資運差
牡羊座
放鬆些，運勢會更強。
整體運：★★★☆☆
今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
今天運勢較低，克制自己情緒。
整體運：★★☆☆☆
今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
愛情運突顯，積極工作的一天。
整體運：★★★★☆
已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
愛情來了就順水推舟。
整體運：★★★☆☆
今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
學會控制情緒是關鍵。
整體運：★★★☆☆
愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
愛情發揮出它的魔力。
整體運：★★★★★
今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
天秤座
情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。
整體運：★☆☆☆☆
人際關係易出現摩擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄起來比較好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
任務需借助外力完成。
整體運：★★☆☆☆
單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
維護好既有的客戶關係很重要。
整體運：★★★★☆
今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
容易與人產生口角，少說話為妙。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。
整體運：★★★☆☆
發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
貴人運超強的一天。
整體運：★★★★☆
平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
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