10月4日星座運勢 巨蟹財運很旺 天秤投資運差

牡羊座

放鬆些，運勢會更強。

整體運：★★★☆☆

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作 上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

愛情運突顯，積極工作的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資 機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

整體運：★☆☆☆☆

人際關係易出現摩擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄 起來比較好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

容易與人產生口角，少說話為妙。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

整體運：★★★☆☆

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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