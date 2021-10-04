我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

10月4日星座運勢 巨蟹財運很旺 天秤投資運差

科技紫微網

牡羊座

放鬆些，運勢會更強。

整體運：★★★☆☆

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

愛情運突顯，積極工作的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

整體運：★☆☆☆☆

人際關係易出現摩擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄起來比較好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

容易與人產生口角，少說話為妙。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

整體運：★★★☆☆

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

工作 投資 儲蓄

上一則

影／佛州媽媽教7歲兒理財 要他自付房租、電費和上網費

下一則

「辛普森」也穿BALENCIAGA 全新聯名系列即將登場

延伸閱讀

10月2日星座運勢 處女運勢大好 摩羯財運不錯

10月2日星座運勢 處女運勢大好 摩羯財運不錯
10月1日星座運勢 雙子控制脾氣 獅子要有原則

10月1日星座運勢 雙子控制脾氣 獅子要有原則
9月30日星座運勢 牡羊積極進取 獅子大膽嘗試

9月30日星座運勢 牡羊積極進取 獅子大膽嘗試
9月29日星座運勢 金牛知性儒雅 水瓶別聒噪

9月29日星座運勢 金牛知性儒雅 水瓶別聒噪

熱門新聞

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

2021-09-27 21:56
前竊賊曝犯案前會鎖定的物件，示意圖。（ingimage）

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

2021-09-29 21:29
兩女一男在景點3P裸照外流。（取材自推特）

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2021-09-27 00:20
日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）

小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

2021-09-30 21:15
江蘇南通一輛轎車後窗貼有「日本731部隊」字樣，結果被警察行政拘留15天。（取材自微博）

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

2021-09-28 04:53
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台