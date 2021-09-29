9月29日星座運勢 金牛知性儒雅 水瓶別聒噪
牡羊座
有些不安情緒。
整體運：★★★☆☆
戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
知性儒雅特別適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
注意氣候變化，留意身體健康。
整體運：★★☆☆☆
公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
心懷感恩，可得好運。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
獅子座
加強行動力，愛情才能馬到成功。
整體運：★★★☆☆
萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★★☆
處女座
可別把愛情當遊戲。
整體運：★★☆☆☆
愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
裝一下可愛，為你的運氣打打氣。
整體運：★★★★☆
發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
做的和說的一樣好。
整體運：★★★☆☆
能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
工作上易突顯才能，是個快樂的日子。
整體運：★★★★☆
事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。
整體運：★★☆☆☆
今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
別人說好不等於適合自己。
整體運：★☆☆☆☆
投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗；工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
「陽光燦爛」的一天。
整體運：★★★★☆
今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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