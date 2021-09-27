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9月27日星座運勢 天秤天降奇緣 雙魚虛榮誤事

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牡羊座

愛一個人，就要給他愛你的機會。

整體運：★★★★★

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

浪漫無處不在。

整體運：★★★☆☆

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

整體運：★★☆☆☆

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

整體運：★★★★☆

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

與人合作會產生意見分歧。

整體運：★★☆☆☆

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天周遭瀰漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

兩人對同一件事沒有默契。

整體運：★★★★☆

今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了。吃東西時，不宜吃得太多、太雜，當心引起消化不良；多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物。今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

得失心很重，小心虛榮誤事。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開來告訴對方你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；注意多活動肩關節，以免肩和脖子發生酸痛。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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