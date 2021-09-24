我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

9月24日星座運勢 金牛靈感泉湧 水瓶易犯小人

科技紫微網

牡羊座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交代的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

靈感湧現，有機會發揮策畫、組織能力。

整體運：★★★★☆

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

感情較脆弱，容易受到傷害。

整體運：★★★☆☆

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

開朗坦率，今天情緒較高亢。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一味地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

給需要的人一些關懷。

整體運：★★☆☆☆

今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

適當地做做運動。

整體運：★★☆☆☆

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦。小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

趕快動起來，懶散易錯過良機。

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★☆☆☆☆

今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺佈。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，以免忙中有錯。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧。有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

工作 投資 指數

上一則

蘋果iPhone 13實體開賣 官網訂單已排到10月取貨

下一則

狂野懷舊 動物紋Gianni Chiarini方包 復刻1980

延伸閱讀

9月21日星座運勢 處女鴻運當頭 天蠍易得助力

9月21日星座運勢 處女鴻運當頭 天蠍易得助力
9月20日星座運勢 巨蟹改變思維 摩羯順心順意

9月20日星座運勢 巨蟹改變思維 摩羯順心順意
9月19日星座運勢 雙子桃花運旺 天秤財氣臨門

9月19日星座運勢 雙子桃花運旺 天秤財氣臨門
9月18日星座運勢 天秤活動多多 雙魚靜心休養

9月18日星座運勢 天秤活動多多 雙魚靜心休養

熱門新聞

有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs

看起來好相處 但底線不能亂踩的3星座 牡羊金牛和摩羯

2021-09-16 14:10
日本一位網友的狗狗本來很高興地跟著主人出門，但一發現目的地是醫院後馬上眼神死。(取材自推特)

以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

2021-09-17 22:47
男吃飯吃一半突然脫光光走向吧檯。(取材自reddit)

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

2021-09-22 23:34
好市多員工提到公司佛心退貨政策。(美聯社)

死聖誕樹、舊床單「通通全額退」員工諷好市多太好心

2021-09-16 22:54
重慶這棟24樓大廈居然沒有電梯。（影片截圖）

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

2021-09-19 20:09
男發現下水道裡有個雙腿被綑綁的裸女。（影片截圖）

「下水道傳呼救聲…」佛州男救出雙腿被綁受困裸女

2021-09-18 21:23

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光