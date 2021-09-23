9月23日星座運勢 巨蟹感情沉悶 處女財運低落

牡羊座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作 者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

整體運：★☆☆☆☆

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

多動腦筋才能避開沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

嚴於律己，寬以待人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

有利運用口才。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

有計畫就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資 不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座

稍做改變就會有不錯的收獲。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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