我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

9月23日星座運勢 巨蟹感情沉悶 處女財運低落

科技紫微網

牡羊座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

整體運：★☆☆☆☆

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

多動腦筋才能避開沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

嚴於律己，寬以待人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

有利運用口才。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

有計畫就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座

稍做改變就會有不錯的收獲。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

工作 投資 教育

上一則

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

下一則

MBA畢業生薪水 女比男少領1.1萬元 做愈久差愈大

延伸閱讀

9月20日星座運勢 巨蟹改變思維 摩羯順心順意

9月20日星座運勢 巨蟹改變思維 摩羯順心順意
9月19日星座運勢 雙子桃花運旺 天秤財氣臨門

9月19日星座運勢 雙子桃花運旺 天秤財氣臨門
9月18日星座運勢 天秤活動多多 雙魚靜心休養

9月18日星座運勢 天秤活動多多 雙魚靜心休養
9月17日星座運勢 金牛投資運攀高 雙子別意氣用事

9月17日星座運勢 金牛投資運攀高 雙子別意氣用事

熱門新聞

有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs

看起來好相處 但底線不能亂踩的3星座 牡羊金牛和摩羯

2021-09-16 14:10
日本一位網友的狗狗本來很高興地跟著主人出門，但一發現目的地是醫院後馬上眼神死。(取材自推特)

以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

2021-09-17 22:47
一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
好市多員工提到公司佛心退貨政策。(美聯社)

死聖誕樹、舊床單「通通全額退」員工諷好市多太好心

2021-09-16 22:54
重慶這棟24樓大廈居然沒有電梯。（影片截圖）

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

2021-09-19 20:09
男發現下水道裡有個雙腿被綑綁的裸女。（影片截圖）

「下水道傳呼救聲…」佛州男救出雙腿被綁受困裸女

2021-09-18 21:23

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問