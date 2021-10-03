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10/3-10/9星座運勢 獅子座驚喜一周 雙魚座多長心眼

科技紫微網
(Getty Images)
(Getty Images)

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

本周所遇到的問題都與年齡脫不了關係。人際方面，會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題陷入尷尬。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

本周非常需要多長個心眼，切勿憑長相來評價一個人的好壞，愈是嘴巴抹了蜜的人越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說維護好自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

瑣事中能找到新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要認真去做就能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周重點。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

獅子座

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻暗藏轉機。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★☆☆

親情會影響你的戀情，需要先把家人關係處理好；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★★☆

本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

幸運色彩：生態綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，沒多餘精力去操心別人的事。適當安排有益身心的事，如運動或閱讀，讓身心得到放鬆。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風會吃虧。

幸運色彩：奶油白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。

幸運色彩：雲母白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決，可以多借助其他人的力量。雖然會因此欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：玉石白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

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