10/3-10/9星座運勢 獅子座驚喜一周 雙魚座多長心眼
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
本周所遇到的問題都與年齡脫不了關係。人際方面，會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題陷入尷尬。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
本周非常需要多長個心眼，切勿憑長相來評價一個人的好壞，愈是嘴巴抹了蜜的人越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說維護好自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
瑣事中能找到新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要認真去做就能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周重點。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
獅子座
總運指數：★★★★★
平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻暗藏轉機。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
處女座
總運指數：★★★☆☆
親情會影響你的戀情，需要先把家人關係處理好；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
天秤座
總運指數：★★★★☆
本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。
幸運色彩：生態綠
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，沒多餘精力去操心別人的事。適當安排有益身心的事，如運動或閱讀，讓身心得到放鬆。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
射手座
總運指數：★★★★☆
令你心動的對象將出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風會吃虧。
幸運色彩：奶油白
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。
幸運色彩：玫瑰紅
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
水瓶座
總運指數：★☆☆☆☆
本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。
幸運色彩：雲母白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
本周遇到的許多事情，常常無法直接解決，可以多借助其他人的力量。雖然會因此欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。
幸運色彩：玉石白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
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