農曆九月運勢 羊 有新機運 龍 運勢下滑

(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠 好運指數 ★★

三心二意成不了大事，對於自己的立場要有定見，別搖擺不定。如果行動力和決心能夠更強，工作 上將會更順利。這個月賺的都是辛苦錢，少參加朋友聚會。在發脾氣之前要先搞清楚事情的來龍去脈，可別誤會了對方的一番好意。

牛 好運指數★★★

整體運勢持平，努力就有收獲的月分，不過若是能力不及，就不要隨便答應別人。財運半好半壞，容易因衝動而破費，另一方面也能因努力工作而有所收獲。感情方面有著老夫老妻般的感覺，是很深的羈絆，但彼此又有自由的空間。

虎 好運指數★★★

可以在自己常規的工作外再做一些投資 類的副業，但是不宜投資不動產類。本月進財機會大，要勤於開拓新業務。愛情運勢回穩，不過可別掉以輕心，有太多的事困擾著你，容易情緒不穩定，小心沒來由的脾氣會令人吃不消。

兔 好運指數★★★★

成就滿滿的月分，做事不僅有想法，執行能力也加強，只要行動就有所獲！財運不錯，本月對自己好一點，買些看了心情好的小擺件，增添賺錢動力。感情運勢步步走高，很可能遇到條件不錯的對象，要收起矜持，主動示好。

龍 好運指數★

運勢下滑，要斷絕職場拖延病，否則會導致工作效率低下遷。財庫沖破的月分，整體運勢不佳，有財運危機，可別輕易的相信別人所說，看似高收益的投資存在風險。感情關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離少說話。

蛇 好運指數★★★★

本月可望認識新的人脈資源和客戶，對於接下來的事業發展很有幫助。財運時高時低，並常有無故損財的現象，理財以穩定保守為要，且要隨時檢查看好隨身財物。愛情運勢旺盛，在精心的設計和安排下，告白、求婚成功率高。

馬 好運指數★★★

講求效率的同時，也要注意改善人際關係，戒驕戒躁，會更受歡迎和支持。3合美月加上財星入宮，財運照理來說是頗不錯的，但要留意禍從口出。不管平時多忙，抽一點時間與對方溝通，用心才能維護得來不易的感情。

羊 好運指數★★★★★

工作方面迎來新機運，但要小心安排，最好超前部署。財運不甚理想，最好先擬定合理的消費計劃，或是記錄開支，千萬不要有駝鳥心態，面對現況有助釐清錢財去向。運勢有喜有憂，沒有費心的彼此磨合，哪來心有靈犀的浪漫場景。

猴 好運指數★★★

按照舊有的工作模式很難有所突破，唯有即時調整方法，才能看到成效。財運一般般，對於新的投資產品資料收集不夠、且尚未做好分析的話，不宜急著投入資本。桃花運較差，不妨改變一下造型，更新一下觀念，心靈相處會更契合。

雞 好運指數★★★

頭腦清晰、邏輯正確，容易找到有效而快捷的工作方法，職場上遊刃有餘。大環境是多事之秋，花錢方面需謹慎節制，多點盤算，多花在有長遠效益的事物上，財運會更好。感情運勢上揚，把握難得機遇，大膽追求，必有收穫。

狗 好運指數★★

工作進展一波三折，而且會有小人作梗，很可能最終徒勞無功！本月不是投資的好時機，應暫緩投資計畫，慎防賠本和資金難以收回。感情運不振，易感孤獨，切忌寧缺勿濫，否則爛桃花上門，想甩都甩不掉，影響日後行運。

豬 好運指數★★★

職場重然諾，必須實事求是，切勿只高談論闊而不付諸行動。財運停滯，容易因資訊滯後或者消息不夠靈通而錯失好機會。單身者參加聚會遇到心儀對象的機會多；已有對象者則無大變化，不妨多製造小驚喜，有助感情保鮮。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)