9月20日星座運勢 巨蟹改變思維 摩羯順心順意
牡羊座
事業和財富能同步發展。
整體運：★★★★☆
工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
要懂得珍惜眼前人。
整體運：★☆☆☆☆
風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
今天的精神壓力比較大。
整體運：★★★☆☆
同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
改變思維模式，提高工作效率。
整體運：★★☆☆☆
工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。
整體運：★★★★☆
今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
總體運勢平順，能保持愉快的身心狀態。
整體運：★★★☆☆
抽時間帶另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者在穿著打扮上可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
心情浮躁的一天，做事過於衝動。
整體運：★★☆☆☆
今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
有好心情，就有好運氣。
整體運：★★★★★
今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
講信譽者得好運。
整體運：★★★☆☆
平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
順心順意的一天。
整體運：★★★★☆
可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。
整體運：★★☆☆☆
今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
內心平靜，適合化解誤會的一天。
整體運：★★★☆☆
今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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