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看起來好相處 但底線不能亂踩的3星座 牡羊金牛和摩羯

記者劉小川／台北報導
有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs
有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs

在生活中，脾氣好的人容易被欺負、壓榨，就因為性格溫厚，又不會抵抗，所以大家就會把黑鍋一股腦地往他們身上推，也不怕被報復。但是有些人，看似脾氣好，卻也沒有人敢招惹，是哪些星座讓人有這樣的氣場及距離感呢？

牡羊座

牡羊座恩怨分明。圖／摘自Pelexs
牡羊座恩怨分明。圖／摘自Pelexs

職場上的牡羊座，總給人熱情、落落大方的樣子。但在大家印象中，牡羊座通常個性火爆、急躁，所以常有些人不太敢靠近牡羊座，即便外在看似溫柔婉約也會敬而遠之。

不得不說，牡羊座在對待外人，脾氣非常的好，但也不等於牡羊座是好欺負的對象，如果觸碰到底線，牡羊座絕對不會留情。但牡羊座其實也不是什麼壞人，脾氣恩怨分明，如果不小心觸及到底線，也千萬要給牡羊面子，不然可能會遭殃。

金牛座

金牛座低調。圖／摘自Pelexs
金牛座低調。圖／摘自Pelexs

與牡羊座不同之處在於，金牛座天生個性低調，與人相處間，也比較少透露出真心，屬於防禦力極強的坦克型星座。外在老實個性，讓人覺得好親近、也好欺負的感覺，但是金牛不是被欺負都不回擊，而是懶得計較而引起更大的風波。

但真的了解金牛座的人，都知道金牛脾氣非常大，所以千萬別惹金牛，一但金牛性子急了，可能會變得無情又強勢，絕對不會跟對方道歉，也不會給對方有機會道歉。如果沒有親身經歷過金牛座的強勢，千萬別輕易嘗試底線，如果真的激怒他，金牛會非常無情的反擊。

摩羯座

摩羯座被踩到底線，會很可怕。圖／摘自Pelexs
摩羯座被踩到底線，會很可怕。圖／摘自Pelexs

摩羯座在許多人的眼中，有著老實又固執的形象。但大多都停留在脾氣溫和、不隨便占人便宜，即便被占便宜，也不會大吵大鬧，只因為摩羯座不想鬧大，息事寧人是摩羯座最安靜的選擇。

為人溫厚的摩羯座，不喜歡斤斤計較的人，大多時間，摩羯座知道自己吃虧，卻也不會在心裡記上一筆，於是懶得計較，也養成了摩羯座大度、大氣的做事態度，身上似乎也會散發出一股好欺負的信號。

看似好欺負的摩羯座，真的要挑釁，即便有多大的權力，摩羯座也不會輕易服軟。正確來說，摩羯座的理性跟無情程度不是外人看得到的，當懶得跟你計較時，應該再心存感激，一但讓摩羯座踏上復仇之路，可想而知你的煉獄生活也即將開啟。

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