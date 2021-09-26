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9/26-10/2星座運勢 牡羊座 人氣上升 雙魚座 迎來春天

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。你的人氣會有明顯上升，有利於你去進行社交，單身者交友也很容易有收穫。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強去做心不甘情不願的事情。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周運勢會和情緒一樣平穩，可以靜下心來處理繁瑣的事。空閒之餘，不妨多和家人朋友聯繫，你的關心能讓家人開心，自己也快樂。

幸運色彩：象牙白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

這是與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情，最好能提前做好準備，否則越往後走，事情可能會變得越棘手。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈尾隨你，唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：香檳金

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

處女座

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展緩慢，可在平淡中體會相處時的真實；事業發展大，但需要仰仗人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。你只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識到好運。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標本周對你而言還有些遙遠，但你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。

幸運色彩：深海藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的夾擊下，漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將讓你感到為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以出去散心，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略；工作算穩定，要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

指數 工作

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9月26日星座運勢 雙子心情舒暢 射手心花怒放

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