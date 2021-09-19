9/19-9/25星座運勢 金牛座 工作娛樂兼顧 摩羯座 注意說話藝術
牡羊座
總運指數：★★★☆☆
頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
金牛座
總運指數：★★★★☆
本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，在忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作和娛樂都可以兼顧。
幸運色彩：深海藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
雙子座
總運指數：★★★★★
空閒時間增多，但是是閒不下來的一周，一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按
照興趣排好計畫，你會過得充實而開心。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
巨蟹座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活掏空。不需要為了撐面子，吃一些啞巴虧。展現最真實自己，同樣能得到別人尊重。
幸運色彩：香檳金
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，就可以應對自如。
愛情指數：★★☆☆☆
幸運色彩：青金石藍
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會無意中得罪人，所以在沒有看清楚事態發展情況下，建議還是少發言為妙。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
總需要和數字打交道的一周，許多時候會要受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則會在好運面前敗下陣來。
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出一股獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。
幸運色彩：玉石白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會面臨一些選擇難題，面對這些選擇性的問題時，你會不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊人的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方感到些許不舒服。
幸運色彩：雲母白
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若膽怯不前，會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
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