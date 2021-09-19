我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

9/19-9/25星座運勢 金牛座 工作娛樂兼顧 摩羯座 注意說話藝術

科技紫微網牡羊座
(Getty Images)
(Getty Images)

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，在忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作和娛樂都可以兼顧。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但是是閒不下來的一周，一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按

照興趣排好計畫，你會過得充實而開心。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活掏空。不需要為了撐面子，吃一些啞巴虧。展現最真實自己，同樣能得到別人尊重。

幸運色彩：香檳金

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，就可以應對自如。

愛情指數：★★☆☆☆

幸運色彩：青金石藍

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會無意中得罪人，所以在沒有看清楚事態發展情況下，建議還是少發言為妙。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候會要受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出一股獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。

幸運色彩：玉石白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，面對這些選擇性的問題時，你會不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊人的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方感到些許不舒服。

幸運色彩：雲母白

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若膽怯不前，會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

指數 投資 工作

上一則

職場春秋／腦力激盪 不一定要在公司

下一則

中秋月老生日 4攻略招桃花

延伸閱讀

貝聿銘紐約寓所 860萬元成交 買家是貝粉

貝聿銘紐約寓所 860萬元成交 買家是貝粉
9月8日星座運勢 牡羊內心充實 天秤座安穩求財

9月8日星座運勢 牡羊內心充實 天秤座安穩求財
9/5-9/11星座運勢 處女座財運傲人 天秤座鬥志高昂

9/5-9/11星座運勢 處女座財運傲人 天秤座鬥志高昂
8/29-9/4星座運勢 雙子座人緣飆升 摩羯座創造力佳

8/29-9/4星座運勢 雙子座人緣飆升 摩羯座創造力佳

熱門新聞

「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27
珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs

看起來好相處 但底線不能亂踩的3星座 牡羊金牛和摩羯

2021-09-16 14:10
日本一位網友的狗狗本來很高興地跟著主人出門，但一發現目的地是醫院後馬上眼神死。(取材自推特)

以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

2021-09-17 22:47

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點