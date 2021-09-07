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9月7日星座運勢 雙子愛出鋒頭 射手財不露白

科技紫微網

牡羊座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計畫停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★☆

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

急於表現、愛出鋒頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

做好情緒管理很重要。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

萬事如意，易被照顧。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為了你，有一種被愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

愛情的魔力讓你心情飛揚。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

財不可外露。

整體運：★★☆☆☆

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

整體運：★☆☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

輕鬆的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

保持高度機警的精神。

整體運：★★★★☆

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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