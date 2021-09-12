9/12-9/18星座運勢 獅子座野心別大 水瓶座迎接好運

獅子座本周事業發展空間大；財運有驚無險，野心不可過大。(Getty Images)

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛，你需要加強時間觀念。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：森林綠

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★☆☆

以前若是有對別人有過承諾，這一周將會是你履行諾言的時候。也因為你的強而有力執行力，會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的

事情，不然會因此喪失自信。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去闖蕩的天空。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

做好心理準備，將會接受命運考驗。原本你認為三兩下擺平的事情，會因

為其隱藏的難度，令你耗費大把時間與精力。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作 上會遇到你喜歡的事，財運平平。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少精力實現最大效果。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座