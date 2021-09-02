9月2日星座運勢 巨蟹做好本分 獅子要多休息
牡羊座
愛情出現小高峰。
整體運：★★★☆☆
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
衝動不是天使，是魔鬼。
整體運：★★★★☆
今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
找個屬於自己的第三空間。
整體運：★★☆☆☆
被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
盡職盡責，做好本分。
整體運：★★★★☆
真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
獅子座
身體比較勞累，注意多休息。
整體運：★★★☆☆
今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
處女座
稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。
整體運：★★☆☆☆
單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
對於不利你的傳言，要及時澄清。
整體運：★☆☆☆☆
小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
充滿幹勁，積極上進。
整體運：★★★★★
今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
射手座
寬恕曾經傷害過自己的人。
整體運：★★★☆☆
今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。
整體運：★★☆☆☆
單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
為自己而生活。
整體運：★★★☆☆
有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。
整體運：★★★★☆
言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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